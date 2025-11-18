Commencer à exister Scène nationale du Sud-Aquitain Bayonne

Commencer à exister 12 – 14 décembre Scène nationale du Sud-Aquitain Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-12T14:30:00 – 2025-12-12T15:45:00

Fin : 2025-12-14T17:00:00 – 2025-12-14T18:15:00

Un face à face aussi sensible que physique : une traversée intime de nos héritages familiaux.

Exister c’est oser se jeter dans le monde disait Simone de Beauvoir. Le jongleur Martin Palisse et l’acrobate Stefan Kinsman se confient sans pudeur au metteur en scène-portraitiste David Gauchard sur les traces que leur père a laissées en eux. Entre les mots crus et parfois violents, l’acte physique devient une sorte d’invitation à l’oubli, à l’amitié, à la construction d’une nouvelle forme de famille. Entre quête d’identité, acte performatif et apprentissage de la douceur, Commencer à exister, finit par soulever avec finesse et humour une forme d’espoir de la transformation.

Scène nationale du Sud-Aquitain 1 rue Edouard Ducéré, 64100 Bayonne, France Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559590727 https://www.scenenationale.fr/

Compagnie L’unijambiste

Pauline Gouablin