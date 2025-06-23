Commençons par faire l’amour Ferrières Martigues

Commençons par faire l'amour Mardi 3 février 2026 de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Ancienne danseuse de l’Opéra de Paris, Laura Bachman trace depuis quelques années un parcours singulier. Aujourd’hui, elle affirme son écriture de chorégraphe avec une deuxième création.

En 2023, elle dévoilait Ne me touchez pas, une première pièce saluée par la critique, où elle partageait la scène avec Marion Barbeau, personnage principal du film En corps de Cédric Klapisch. Pour cette nouvelle création, elle retrouve sa fidèle interprète ainsi que quatre autres artistes pour incarner une héroïne librement inspirée de la tétralogie MMMM de Jean-Philippe Toussaint. Laura Bachman poursuit ainsi une démarche à la croisée des disciplines entre danse, littérature et arts de la scène, elle compose un langage hybride et sensible, où les corps traduisent les élans intimes, les résistances, les désirs. Avec ses cinq interprètes, elle ouvre le premier chapitre d’une recherche chorégraphique résolument féministe et libératrice. .

English :

A former dancer at the Paris Opera, Laura Bachman has been charting a unique career path for several years. Today, she is reaffirming her choreographic style with a second creation.

German :

Laura Bachman, ehemalige Tänzerin der Pariser Oper, verfolgt seit mehreren Jahren einen einzigartigen Karriereweg. Heute unterstreicht sie ihren choreografischen Stil mit einer zweiten Kreation.

Italiano :

Ex ballerina dell’Opéra di Parigi, Laura Bachman ha tracciato da qualche anno un percorso singolare. Ora afferma le sue credenziali coreografiche con la sua seconda creazione.

Espanol :

Laura Bachman, exbailarina de la Ópera de París, lleva varios años forjando una trayectoria profesional singular. Hoy, reafirma su estilo coreográfico con una segunda creación.

