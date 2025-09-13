Commençons par faire l’amour , un spectacle de danse inédit par Laura Bachman Villers-Cotterêts

Commençons par faire l’amour , un spectacle de danse inédit par Laura Bachman

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Un roman d’amour contemporain peut-il se transformer en danse ? Laura Bachman, ancienne danseuse du Ballet de l’Opéra de Paris, relève le défi ! Elle adapte librement la saga Le cycle de Marie de Jean-Philippe Toussaint dans une création où elle donne corps à Marie, ce personnage fascinant.

D’une conférence littéraire à une chorégraphie, le 13 septembre vivez un samedi sous le signe des émotions avec deux rendez-vous qui explorent l’œuvre de l’auteur Jean-Philippe Toussaint à travers le prisme d’un sentiment que nous connaissons tous l’amour.

Peut-on chorégraphier un roman d’amour d’aujourd’hui ? Issue du Ballet de l’Opéra de Paris, devenue danseuse phare de la grande Anne Teresa De Keersmaeker, Laura Bachman relève le pari. La chorégraphe propose une interprétation dansée, librement inspirée de la célèbre saga en quatre volets de Jean-Philippe Toussaint, Le cycle de Marie ou M.M.M.M. . Sur scène, elle s’empare du personnage mystérieux et flamboyant de Marie pour donner corps au roman magistral.

M.M.M.M . ou Marie Madeleine Marguerite de Montalte retrace quatre saisons de la vie de Marie Faire l’amour en hiver ; Fuir l’été ; La Vérité sur Marie au printemps-été ; Nue à l’automne-hiver. Au cours de cette tétralogie romanesque aussi passionnelle que passionnante, on suit un couple s’aimer, se séparer, se regretter, se retrouver. Le narrateur est toujours dans l’ombre, et Marie, la créatrice de mode, l’artiste performeuse, la femme d’affaires, souvent dans la lumière.

Après le succès en 2023 de son premier spectacle, Ne me touchez pas, Laura Bachman se saisit de l’œuvre devenue culte de Jean-Philippe Toussaint et relève le pari de l’adapter pour la scène. Elle s’empare des images cinématographiques du roman pour mettre en scène les protagonistes d’une histoire d’amour aussi puissante qu’universelle. Le spectacle, accueilli en résidence de répétitions, est montré à la Cité en avant-première, dans une version en cours de travail.

Création Laura Bachman

D’après l’œuvre M.M.M.M. de Jean-Philippe Toussaint

Création, interprétation Marion Barbeau, Magali Caillet-Gajan, Raphaëlle Rousseau, Habib Ben Tanfous, Julien Ferranti

Interprétation Solène Ezin, Angélique Flaugère (en alternance)

Création lumières Éric Soyer

Dramaturgie Eva Martinez

Création musicale Laryssa Kim

Regard extérieur Manele Labidi

Une pièce produite par Late Rage avec l’accompagnement de Asterios Spectacles

Administration Camille Aumont

Production Claire Sanmarty

Soutiens DRAC Ile-de-france et fondation BNP Paribas

Remerciements Valentine Colasante 0 .

English :

Can a contemporary romance novel be transformed into dance? Laura Bachman, a former dancer with the Paris Opera Ballet, takes up the challenge! She freely adapts the saga « Le cycle de Marie » by Jean-Philippe Toussaint in a creation in which she gives body to Marie, this fascinating character.

German :

Kann ein zeitgenössischer Liebesroman in einen Tanz verwandelt werden? Laura Bachman, ehemalige Tänzerin des Balletts der Pariser Oper, nimmt die Herausforderung an! Sie adaptiert die Saga « Le cycle de Marie » von Jean-Philippe Toussaint frei in einer Kreation, in der sie Marie, dieser faszinierenden Figur, einen Körper verleiht.

Italiano :

È possibile trasformare un romanzo d’amore contemporaneo in danza? Laura Bachman, ex ballerina del Balletto dell’Opera di Parigi, accetta la sfida! Adatta liberamente la saga « Le cycle de Marie » di Jean-Philippe Toussaint in una creazione in cui dà corpo a Marie, questo affascinante personaggio.

Espanol :

¿Puede una novela romántica contemporánea transformarse en danza? Laura Bachman, antigua bailarina del Ballet de la Ópera de París, acepta el reto Adapta libremente la saga « Le cycle de Marie » de Jean-Philippe Toussaint en una creación en la que da cuerpo a Marie, este personaje fascinante.

