Comment aborder la thématique de l’hygiène menstruelle dans les projets de solidarité internationale ? Maison des Citoyens du Monde (MCM) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 18:00 – 20:00

Gratuit : non Tout public

Conférence-exposition, par Des Unes aux Autres et APOPA L’association Des Unes Aux Autres mène depuis 3 ans des activités sur la commune de Tchaourou sur l’hygiène menstruelle (sensibilisation et confection locale de protections lavables, durables). L’association étudiante APOPA (étudiants en santé) travaille également sur un projet autour de cette thématique (menstruations, sexualité, contraception, consentement). Les deux associations nantaises, qui se sont rencontrées pour partager leurs expériences et projets au Bénin, proposent une présentation commune de leurs actions : approches culturelles, activités mises en oeuvres, outils pédagogiques, difficultés rencontrées… Dans le cadre de Place auX mondeS

Maison des Citoyens du Monde (MCM) Centre-ville Nantes 44000

02 40 69 40 17 http://www.mcm44.org mcminfos@mcm44.org https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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