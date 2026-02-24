Comment adapter nos sols aux changements climatiques ? Bibliothèque publique d’information Paris

Face au dérèglement climatique, les sols se trouvent au cœur de nombreux enjeux : gestion de l’eau, résilience des systèmes agricoles, stockage du carbone et maintien de la biodiversité. Longtemps considérés comme un simple support de production, ils apparaissent aujourd’hui comme de véritables leviers d’adaptation aux changements globaux.

Comment les sols réagissent-ils au dérèglement climatique ? Quels facteurs influencent leur résilience et quelles pistes d’adaptation peuvent être envisagées pour les préserver et renforcer leurs fonctions essentielles ?

Venez en apprendre davantage et poser toutes vos questions lors de cette rencontre.

Animé par Isabelle Cousin, directrice de recherche à l’INRAE

Dans le cadre du cycle de conférences « Tout savoir sur », la Bibliothèque publique d’information organise une rencontre autour des sols et de leurs enjeux face au dérèglement climatique.

Le vendredi 20 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-20T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-20T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-20T19:00:00+02:00_2026-03-20T20:30:00+02:00

Bibliothèque publique d’information Immeuble Lumière, 40 avenue des Terroirs de France 75012 Atelier 1, Niveau 2Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/comment-adapter-nos-sols-aux-changements-climatiques/ contact.communication@bpi.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque publique d’information et trouvez le meilleur itinéraire

