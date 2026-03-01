Comment (apprendre à) s’ennuyer ? Hall Rennes Dimanche 29 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Dans un monde où nous sommes constamment stimulés particulièrement par les écrans, nous voulons réapprendre à vivre à notre rythme.

_« Comment s’ennuyer ? Par divers moyens nous montrerons comment et pourquoi ce n’est pas une fatalité, en abordant les mécanismes sociaux à l’origine de cette tendance. »_

​

**Soriane, Marie-Amélie et Juline** sont trois étudiantes en licence d’administration publique à l’**IPAG de Rennes**. Toutes trois touchées par ce rapport aux écrans, elles se sont interrogées sur la manière de se réapproprier leur temps libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:15:00.000+02:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

