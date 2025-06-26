Comment apprendre le vin rapidement et facilement. L’ESSENTIEL DU VIN La Chartre-sur-le-Loir

Comment apprendre le vin rapidement et facilement. L’ESSENTIEL DU VIN

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 17:30:00

fin : 2025-11-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Comment apprendre le vin rapidement et facilement. L’ESSENTIEL DU VIN, découvrez, ressentez et dégustez dans une ambiance décontractée.

Vous êtes un amateur de vin ou vous aimez le vin tout simplement, vous souhaitez acquérir les bases de la dégustation. Avec une oenologue, à l’issue de cet atelier, vous pourrez déchiffrer, décoder, acquérir la technique de base de la dégustation des vins. Vos premiers pas dans l’univers de la dégustation, vous donneront sans doute l’envie d’explorer une région viticole, ses modes de culture et vinification.

Eveillez vos sens et offrez-vous un moment agréable, ludique et accessible, de façon individuelle ou entre amis.

Programme de l’atelier Introduction, apprentissage sensoriel, dégustation guidée à la découverte de 4 à 5 vins. Quizz pour tester vos connaissances. Accompagnement culinaire à la dégustation pour introduire la notion d’accords mets vins.

Distribution d’un petit guide récapitulatif. .

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

