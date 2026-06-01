Comment approcher le patrimoine du public : exemples de bonnes pratiques en culture, Arheološki muzej Istre, Grad Pula

Comment approcher le patrimoine du public : exemples de bonnes pratiques en culture Vendredi 12 juin, 17h00 Arheološki muzej Istre Istria County

Une inscription préalable via l’adresse e-mail est requise : [pr@ami-pula.hr](mailto:pr@ami-pula.hr), avec une indication de l’activité pour laquelle il est inscrit et le nombre de participants (si la personne ne se présente que lui-même ou plusieurs part

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:00:00+02:00

Le programme commence le 12.06. Conférence sur « Comment rapprocher le patrimoine du public : exemples de bonnes pratiques culturelles ». Grâce à une combinaison de points de départ théoriques et d’exemples concrets, les participants seront initiés aux façons d’aborder le patrimoine auprès de différents publics, d’élaborer des stratégies de communication et d’utiliser des outils et approches modernes dans le domaine de la culture. La conférence sera animée par Luka Skic, Univ.spec.rel.publ, qui, grâce à son expérience, apporte un aperçu des aspects pratiques du travail avec le public et les médias.

Arheološki muzej Istre Carrarina ulica 3, 52100 Pula Grad Pula 52103 Monte Zaro Istria County +385 52 351 300 https://www.ami-pula.hr/hr/ [{« type »: « email », « value »: « pr@ami-pula.hr »}]

JA

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