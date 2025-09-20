Comment bien démarrer ses recherches généalogiques ? Le centre de recherche sur l’histoire des familles Guebwiller

Comment bien démarrer ses recherches généalogiques ? Samedi 20 septembre, 09h00 Le centre de recherche sur l'histoire des familles Haut-Rhin

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrez une association culturelle unique en son genre, dédiée à la promotion et au développement de la recherche généalogique et de l’histoire des familles.

Que vous soyez débutant, simple curieux ou généalogiste expérimenté — enfant, parent ou grand-parent — le CRHF vous ouvre ses portes !

Des visites guidées de la structure seront organisées : bibliothèque, salle des microfilms et présentation du site internet du centre : cliquez ici.

Le centre de recherche sur l'histoire des familles 5 place Saint-Léger, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 12 40 http://www.crhf.net Le centre de recherche sur l'histoire des familles (anciennement CDHF), fondé en 1991, est une création originale du conseil général du Haut-Rhin. Il met à disposition du public une importante documentation historique, thématique et généalogique.

Il peut effectuer toute recherche généalogique dans l’état civil antérieur à 1892 et les registres paroissiaux d’Ancien Régime pour l’actuel département du Haut-Rhin.

Il dispose d’une vaste bibliothèque généalogique traitant des familles de France. Il détient un important fonds d’archives concernant l’ensemble du territoire français.

© Photos CRHF