Comment ça pousse ? À la découverte du métier de forestier

5 Ferme Densch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Venez découvrir comment le forestier s’occupe des jeunes arbres pour leur assurer une croissance harmonieuse.

Au cœur du métier de forestier, l’un des objectifs est d’accompagner et de favoriser la croissance des arbres. De leur naissance à l’âge de la maturité, les arbres sont au cœur de toutes les attentions. Pour s’épanouir, les semis ont besoin d’eau, de lumière et d’espace. Venez découvrir comment le forestier s’occupe des jeunes arbres pour leur assurer une croissance harmonieuse.

Animation ONF 0 .

5 Ferme Densch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71 tristan.madeline@onf.fr

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English :

Discover how the forester looks after young trees to ensure their harmonious growth.

L’événement Comment ça pousse ? À la découverte du métier de forestier Haguenau a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau