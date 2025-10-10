Comment ça se danse ? Centre Culturel de Terrasson Terrasson-Lavilledieu
Comment ça se danse ? Vendredi 10 octobre, 20h30 Centre Culturel de Terrasson Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-10T20:30:00 – 2025-10-10T22:00:00
Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation : en duo, en quadrette, en grand cercle. Des instantanés vus du parquet questionnent alors avec humour et poésie cet espace territoire et la puissance de l’être-ensemble. Pas à pas, un univers se déploie, invitant par d’authentiques sourires à un voyage convivial et jubilatoire.
Spectacle suivi d’un bal.
DISTRIBUTION
Conception, écriture et jeu / Chloé Martin
Accordéon diatonique et jeu / Killian Flatot
Violon et jeu / Marion Landreau
Flûte, percussions et jeu / Paul Paitel
Régie générale, régie son et jeu / Chloé Gambert
Regard artistique / Armelle Dousset
Création lumière / Guénaël Grignon
Stagiaire mise en scène / Clara Minot
Administration / Laurence Roy
Production et diffusion / Nina Cauvin – Agence Kiblos
MENTIONS
Coproduction : OARA ; Dispositif Garage Résidence [Le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin (CRMTL-87), l’UPCP Métive (79) et l’Agence Culturelle de la Dordogne (24)] ; Collectif C’est ma Saison [CC-Vallées du Clain/La Passerelle, L’Arantelle, Emil, QOC (86)]
Soutien : DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Région Nouvelle-Aquitaine ; Département des Deux-Sèvres ; Ville de Niort ; Scènes Nomades/Maison des Arts – Brioux/Boutonne.
Centre Culturel de Terrasson 5 rue marcel michel terrasson Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
La D’Âme de Cie – Chloé Martin baltrad musique
Clara Minot