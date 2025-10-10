Comment ça se danse ? Centre Culturel de Terrasson Terrasson-Lavilledieu

Comment ça se danse ? Vendredi 10 octobre, 20h30 Centre Culturel de Terrasson Dordogne

Début : 2025-10-10T20:30:00 – 2025-10-10T22:00:00

Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation : en duo, en quadrette, en grand cercle. Des instantanés vus du parquet questionnent alors avec humour et poésie cet espace territoire et la puissance de l’être-ensemble. Pas à pas, un univers se déploie, invitant par d’authentiques sourires à un voyage convivial et jubilatoire.

Spectacle suivi d’un bal.

DISTRIBUTION

Conception, écriture et jeu / Chloé Martin

Accordéon diatonique et jeu / Killian Flatot

Violon et jeu / Marion Landreau

Flûte, percussions et jeu / Paul Paitel

Régie générale, régie son et jeu / Chloé Gambert

Regard artistique / Armelle Dousset

Création lumière / Guénaël Grignon

Stagiaire mise en scène / Clara Minot

Administration / Laurence Roy

Production et diffusion / Nina Cauvin – Agence Kiblos

MENTIONS

Coproduction : OARA ; Dispositif Garage Résidence [Le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin (CRMTL-87), l’UPCP Métive (79) et l’Agence Culturelle de la Dordogne (24)] ; Collectif C’est ma Saison [CC-Vallées du Clain/La Passerelle, L’Arantelle, Emil, QOC (86)]

Soutien : DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Région Nouvelle-Aquitaine ; Département des Deux-Sèvres ; Ville de Niort ; Scènes Nomades/Maison des Arts – Brioux/Boutonne.

Centre Culturel de Terrasson 5 rue marcel michel terrasson Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

La D’Âme de Cie – Chloé Martin baltrad musique

Clara Minot