Comment ça se danse ? La D’âme de Compagnie Théâtre et Musique Hall Denfert Saint-Maixent-l’École

Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sentir la pulsation de vie en osmose avec la musique jouée en direct et frapper le sol ensemble pour vérifier que nous sommes vivant-es.
Accompagnée de musique vivante, cette parole théâtrale est là pour exprimer la joie des bals trad/folk. On y évoque la danse pour raconter la mise au diapason d’une relation en duo, en quadrette, en grand cercle. Des instantanés vus du parquet questionnent alors avec humour et poésie cet espace territoire et la puissance de l’être-ensemble. Pas à pas, un univers se déploie, invitant par d’authentiques sourires à un voyage convivial et jubilatoire.
Conception, écriture et jeu Chloé Martin
En coréalisation avec l’OARA
ladamedecompagnie.com
jauge limitée .
Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
