Comment ça se danse ? Théâtre et danse Isigny-Omaha LA TRAVERSE place de verdun Isigny-sur-Mer

Informations pratiques

Isigny-sur-Mer

Comment ça se danse ? Théâtre et danse Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place de verdun Salle des fêtes d’Isigny-sur-mer Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02 22:00:00

Date(s) :

2027-04-02

C’est bien simple, lorsque Chloé arrive

au bal, un sourire illumine son visage

instantanément. Danser avec les autres

est pour elle une joie immense.

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

Comment ça se danse ? Théâtre, humour, musique et danse

La d’âme de compagnie

C’est bien simple, lorsque Chloé arrive au bal, un sourire illumine son visage instantanément. Danser avec les autres est pour elle une joie immense.

Imaginez un spectacle où un orchestre et Chloé s’unissent pour célébrer le bonheur de danser ensemble. Comment ça se danse ? nous transporte au cœur des bals traditionnels/folks. Avec talent et beaucoup d’humour, la compagnie nous transporte dans les histoires et anecdotes des bals, dans le sentiment de communion et de liberté que procurent ces instants de vie ! Laissez-vous porter par cette ambiance chaleureuse où la musique jouée en direct réveille une envie irrésistible de sourire, de se sentir vivant et de danser. Un voyage convivial et jubilatoire qui place l’émotion et l’humain au centre de la fête.

Dix ans que Chloé Martin s’émerveille dans les bals, elle en fait un spectacle de théâtre. LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁ ciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁ ter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place de verdun Salle des fêtes d’Isigny-sur-mer Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Comment ça se danse ? Théâtre et danse Isigny-Omaha LA TRAVERSE

It’s quite simple: when Chloé arrives

at the ball, a smile lights up her face

instantly. Dancing with others

brings her immense joy.

L’événement Comment ça se danse ? Théâtre et danse Isigny-Omaha LA TRAVERSE Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha