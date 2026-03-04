Comment choisir le bon modèle d’IA pour son cas d’usage ?, En ligne (lien dans la description),

Comment choisir le bon modèle d’IA pour son cas d’usage ? Jeudi 12 mars, 11h00 En ligne (lien dans la description)

https://events.teams.microsoft.com/event/a058f47e-6ee8-48d7-9b23-7c8515be8169@e559c784-c763-4655-8d99-0f865680faf8

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T11:00:00+01:00 – 2026-03-12T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T11:00:00+01:00 – 2026-03-12T12:00:00+01:00

De nouveaux modèles d’IA sortent en permanence. Il est déjà difficile de savoir ce qui existe, encore plus de comprendre lequel est vraiment adapté à son besoin. Les écarts de qualité, de coût, de latence, de langue ou de contraintes juridiques sont réels, mais rarement visibles.

Cet atelier s’appuie sur compar:IA, le comparateur d’IA conversationnelles du gouvernement, sur lequel 104 modèles ont déjà été testés à travers plus de 400 000 conversations. Nous reviendrons sur ce que ces données permettent d’observer, puis nous comparerons plusieurs modèles en direct, sur des cas concrets proposés pendant la session.

Nous testerons des modèles très connus, mais aussi d’autres plus discrets, parfois mieux adaptés à certains usages. L’objectif sera de comprendre ce qui fait vraiment la différence entre les modèles, pourquoi le “meilleur modèle” n’existe pas et repartir avec une méthode pour choisir celui qui correspond à son propre cas d’usage.

En ligne (lien dans la description) France [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/a058f47e-6ee8-48d7-9b23-7c8515be8169@e559c784-c763-4655-8d99-0f865680faf8 »}]

Tour d’horizon de modèles avec compar:IA, le comparateur d’IA conversationnelles du gouvernement LLM IA générative

Hub France IA