COMMENT CONCLURE AVEC SON MEILLEUR AMI LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan
COMMENT CONCLURE AVEC SON MEILLEUR AMI LA COMÉDIE DES K’TALENTS Perpignan jeudi 29 janvier 2026.
COMMENT CONCLURE AVEC SON MEILLEUR AMI
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 18 – 18 – 18
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-01-29
Par La Comédie des K’talents
.
LA COMÉDIE DES K’TALENTS 8 rue Aristide Bergès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 82 05 55 26
English :
By La Comédie des K’talents
L’événement COMMENT CONCLURE AVEC SON MEILLEUR AMI Perpignan a été mis à jour le 2025-11-26 par PERPIGNAN TOURISME