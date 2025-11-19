COMMENT CONSTRUIRE UN UNIVERS – COMMENT CONSTRUIRE UN UNIVERS QUI NE – THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR Plaisir

COMMENT CONSTRUIRE UN UNIVERS – COMMENT CONSTRUIRE UN UNIVERS QUI NE Début : 2026-03-14 à 18:00. Tarif : – euros.

Comment construire un univers qui ne s’effondre pas en deux joursCompagnie Pensée VisibleThéâtre d’images et d’objetsDès 14 ans / 1h à 1h30______________________L’histoire…Trois interprètes tentent de traverser l’univers visionnaire de Philip K. Dick. Sur scène, ils lisent, commentent, s’interrogent : le spectacle n’a pas encore commencé. Mais quelque chose déraille. Les objets et l’espace se rebellent, le temps se fracture . Coincés dans un éternel commencement, les acteurs vivent dans leur chair les vertiges dickiens : une réalité qui vacille, des identités qui se fragmentent, des événements qui se réécrivent . Pour avancer, ils doivent déchiffrer les signes du monde qui les entoure . Et découvrent que la seule issue n’est pas ici, mais ailleurs ._____________________DistributionTexte : Raquel Silva, à partir de l’œuvre de Philip K . DickMise en scène : Raquel SilvaAssistante à la mise en scène et dramaturgie : Elisabetta ScarinLumière : Camille FlavignardScénographie et objets de scène : Alessandra SolimeneAvec : Rose Chaussavoine, Caroline Dubikajtis Patosz (distribution en cours)Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture. Dans le cadre de l’aide à la résidence de création.En partenariat avec le Théâtre de Châtillon

THEATRE EURYDICE ESAT – PLAISIR 59 RUE CLAUDE CHAPPE 78370 Plaisir 78