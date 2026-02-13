Comment débusquer les arguments fallacieux, Médiathèque de Saran, Saran
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T19:00:00+01:00
À l’heure des réseaux sociaux et des fake news, comment discerner le vrai du faux ? Avec le jeu vidéo Fallacy Quiz, affinez votre esprit critique et relevez le défi par équipe pour repérer les arguments fallacieux.
