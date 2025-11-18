Comment développer votre entreprise industrielle dans un contexte économique contraint ? La Filature, Louviers

Comment développer votre entreprise industrielle dans un contexte économique contraint ? Mardi 18 novembre, 08h30 La Filature, Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00 – 2025-11-18T10:30:00

Au programme de cette matinée:

Profitez des témoignages de plusieurs chefs d’entreprises de l’Eure sur des thématiques clés : développement, stratégie, croissance externe, innovation, transition énergétique, utilisation de l’IA et export.

Ils vous partageront leurs expériences :

François Xavier LECHEVALIER, THERM’INOVA

Jérôme STENGER, CUISINE SOLUTIONS

Jean-François MEYER, CALIFIL

La Filature, 26 Av. Winston Churchill, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie

