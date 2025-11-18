Comment développer votre entreprise industrielle dans un contexte économique contraint ? La Filature, Louviers
Au programme de cette matinée:
Profitez des témoignages de plusieurs chefs d’entreprises de l’Eure sur des thématiques clés : développement, stratégie, croissance externe, innovation, transition énergétique, utilisation de l’IA et export.
Ils vous partageront leurs expériences :
François Xavier LECHEVALIER, THERM’INOVA
Jérôme STENGER, CUISINE SOLUTIONS
Jean-François MEYER, CALIFIL
La Filature, 26 Av. Winston Churchill, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie
Des thématiques clés : développement, stratégie, croissance externe, innovation, transition énergétique, utilisation de l’IA et export.