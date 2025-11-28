COMMENT DEVENIR UN BON GRENOBLOIS – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble
COMMENT DEVENIR UN BON GRENOBLOIS Début : 2026-01-06 à 20:00. Tarif : – euros.
Tony Atlaoui vient de débarquer à Grenoble.Il vous a observé, a décortiqué vos moindres faits et gestes pour savoir comment devenir un bon grenoblois et il y a de quoi faire des blaguesEntre impros et anecdotes hilarantes, ce stand up mettra tout le monde d’accord.Coup de coeur du Jamel Comedy Club
COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38