Comment devenir un vrai pirate ? Châteauroux

Comment devenir un vrai pirate ?

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Léo est un petit garçon curieux et malicieux. Il rêve depuis qu’il est tout petit de parcourir le monde et surtout les mers. Dans ses rêves il devient Barbenoire, un pirate sans peur qui fend l’océan sur son bateau…

Mais dans la réalité, Léo est un petit garçon citadin qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine. Pourtant, un jour, alors qu’il se promène dans une bibliothèque il tombe sur un petit livre au titre évocateur… Comment devenir un vrai pirate . Il le prend chez lui et une fois dans sa chambre, il décide de l’ouvrir…

Mais ce livre n’est pas un simple manuel. Il va entrainer Léo dans une folle aventure maritime…

Durée 50 Minutes Pour Les enfants de 3 à 10 ans

Auteur Julien Sigalas et artiste Nicolas Amatulli .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

Léo is a curious, mischievous little boy. Ever since he was a little boy, he’s dreamed of traveling the world, especially the seas. In his dreams, he becomes Barbenoire, a fearless pirate who splits the ocean on his ship…

German :

Leo ist ein neugieriger und schelmischer kleiner Junge. Seit er ein kleiner Junge ist, träumt er davon, die Welt und vor allem die Meere zu bereisen. In seinen Träumen wird er zu Barbenoire, einem furchtlosen Piraten, der auf seinem Schiff den Ozean durchschneidet…

Italiano :

Léo è un bambino curioso e dispettoso. Fin da piccolo sogna di viaggiare per il mondo, soprattutto per i mari. Nei suoi sogni diventa Barbenoire, un pirata senza paura che solca l’oceano con la sua barca…

Espanol :

Léo es un niño curioso y travieso. Desde pequeño sueña con viajar por el mundo, sobre todo por los mares. En sus sueños, se convierte en Barbenoire, un intrépido pirata que surca el océano en su barco…

L’événement Comment devenir un vrai pirate ? Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme