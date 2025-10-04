Comment devenir un vrai pirate Spectacle La Comédie du Finistère Brest

Comment devenir un vrai pirate Spectacle

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-31 15:50:00

2025-10-04 2025-10-05 2025-10-29 2025-10-31

Léa est une petite fille curieuse et malicieuse. Elle rêve depuis qu’elle est toute petite de parcourir le monde et surtout les mers.

Dans ses rêves elle devient Barbenoire, un pirate sans peur qui fend l’océan sur son bateau…

Mais dans la réalité, Léa est une petite fille citadine qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine.

Pourtant, un jour, alors qu’elle se promène dans une bibliothèque elle tombe sur un petit livre au titre évocateur… « Comment devenir un vrai pirate ».

Elle le prend chez elle et une fois dans sa chambre, elle décide de l’ouvrir…

Mais ce livre n’est pas un simple manuel.

Il va entrainer Léa dans une folle aventure maritime…

Informations pratiques

Durée 50 minutes

Public enfant de 3 à 10 ans .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

