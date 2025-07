Comment devenir un vrai pirate Back Step Théâtre Vichy

Comment devenir un vrai pirate Back Step Théâtre Vichy samedi 20 septembre 2025.

Comment devenir un vrai pirate

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Léo est un petit garçon curieux et malicieux. Il rêve depuis qu’il est tout petit de parcourir le monde et surtout les mers.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

Léo is a curious and mischievous little boy. Ever since he was a little boy, he’s dreamed of traveling the world, especially the seas.

German :

Leo ist ein neugieriger und schelmischer kleiner Junge. Er träumt schon als kleiner Junge davon, die Welt und vor allem die Meere zu bereisen.

Italiano :

Léo è un bambino curioso e dispettoso. Fin da bambino sogna di viaggiare per il mondo, soprattutto per i mari.

Espanol :

Léo es un niño curioso y travieso. Desde pequeño sueña con viajar por el mundo, sobre todo por mar.

