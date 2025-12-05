COMMENT DOMESTIQUER LES HUMAINS ? THEATRE SORANO Toulouse

COMMENT DOMESTIQUER LES HUMAINS ? THEATRE SORANO Toulouse vendredi 5 décembre 2025.

COMMENT DOMESTIQUER LES HUMAINS ?

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05 2025-12-06

La comédie musicale muette en film, un ciné-concert de science-fiction.

Ce drôle de ciné-concert suit un groupe de révolutionnaires qui, sur le point d’être écrasés par le complexe militaro-industriel des méga-corporations capitalistes, fait la rencontre d’aliens hypnotiques tout-puissants (les Affini) qui débarquent et décident de transformer tous les humains en leurs animaux de compagnies (pour leur propre bien). 9 .

+33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

English :

The silent musical in film, a sci-fi cine-concert.

German :

Das stumme Musical als Film, ein Science-Fiction-Kinokonzert.

Italiano :

Il musical muto in pellicola, un concerto di film di fantascienza.

Espanol :

El musical mudo en el cine, un concierto de cine de ciencia ficción.

