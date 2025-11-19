COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – CGR Freyming Merlebach

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS Début : 2025-12-21 à 17:00. Tarif : – euros.

Une comédie irrésistiblement farfelue qui célèbre nos ratés amoureux avec panache. Quand on a plus de 50 ans, séduire, c’est comme remonter sur un vélo… sauf qu’on a oublié comment pédaler ! Dans cette comédie à sketch, une bande de quinquagénaires en quête d’amour se tourne vers des coachs en séduction aussi perchés qu’incompétents. Résultat : chaque conseil devient une catastrophe, chaque rendez-vous un crash-test grandeur nature. Pas de mode d’emploi, pas de recette miracle : entre faux pas, gaffes et conseils absurdes, ils vont découvrir que l’amour, c’est avant tout savoir rire de ses ratés. Et si finalement, lâcher prise était le meilleur des plans drague ? Les comédiens, véritables caméléons de scène, enchaînent 14 personnages hauts en couleur avec humour, tendresse et une complicité éclatante. Une comédie pétillante, universelle et pleine de charme, qui prouve qu’à tout âge, l’amour reste un jeu irrésistible… surtout quand Cupidon s’emmêle les flèches !

CGR RUE BASSE RN3 57800 Freyming Merlebach 57