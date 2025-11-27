COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS Début : 2026-02-27 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand l’amour et les maladresses se rencontrent : une comédie vive et joyeuse sur les rendez-vous amoureux et les faux-pas à éviter, peu importe l’âge !Plongez dans l’univers excentrique de célibataires quinquagénaires qui, désireux de raviver leur vie amoureuse, se tournent en secret vers des conseillers en séduction. Leurs efforts, aussi maladroits qu’amusants, les mènent à travers une série de rencontres rocambolesques et de situations hilarantes. Qu’il s’agisse de premières rencontres dans des lieux inattendus ou de quiproquos désopilants, chaque aventure révèle que l’amour et la séduction ne connaissent pas d’âge.Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie.Auteur : Frédéric SandeauArtistes : Séverine Warneys, Frédéric Sandeau

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42