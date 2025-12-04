COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – COMMENT DRAGUER APRS 50 ANS – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – COMMENT DRAGUER APRS 50 ANS Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand amour et maladresses s’emmêlent ! Une comédie vive et joyeuse sur les rendez vous chaotiques et les gaffes à éviter à tout âge !Plongez dans l’univers excentrique de célibataires quinquagénaires qui, désireux de raviver leur vie amoureuse, se tournent vers des conseillers en séduction farfelus.Leurs efforts, aussi maladroits qu’amusants, les entraînent dans une série de rencontres rocambolesques et de situations hilarantes. Qu’il s’agisse de premières rencontres dans des lieux inattendus ou de quiproquos désopilants, chaque aventure révèle que l’amour et la séduction ne connaissent pas d’âge.Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie…

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10