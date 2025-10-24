COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – ESPACE GERSON Lyon

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS Début : 2026-06-06 à 18:45. Tarif : – euros.

Quand l’amour et les maladresses se rencontrent : une comédie vive et joyeuse sur les rendez-vous amoureux et les faux-pas à éviter, peu importe l’âge !Plongez dans l’univers excentrique de célibataires quinquagénaires qui, désireux de raviver leur vie amoureuse, se tournent en secret vers des conseillers en séduction.Leurs efforts, aussi maladroits qu’amusants, les entraînent dans une série de rencontres rocambolesques et de situations hilarantes.Qu’il s’agisse de premières rencontres dans des lieux inattendus ou de quiproquos désopilants, chaque aventure révèle que l’amour et la séduction ne connaissent pas d’âge.Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie…Avec Séverine Warneys & Frédéric SandeauLe Saviez-vous ? Séverine et Frédéric ont fait plus de 20 MILLIONS DE VUES sur tous les réseaux sociaux avec le sketch RÉVÉLATION MAGIQUE diffusé sur France 2 dans l’émission BEL ET BIEN en septembre 2024, vous l’avez vu ? – On a pu voir Séverine le 4 juin 2024 sur France 3 dans le rôle principal de l’intrigue dans l’épisode “En Chiens de faïence” de la série “La Doc et le Véto”. Toujours en Replay sur France TV. – Frédéric a été révélé dans les années 2000 par Philippe Bouvard à la télévision. On peut le retrouver dans le film de Nicolas Bedos La Belle Époque où il incarne le serveur Jean-Claude aux côtés de Daniel Auteuil. – Séverine et Frédéric ont joué dans la pièce Chassez le naturiste, il revient au bungalow de 2013 à 2022 avec Patrice et Yves Sandeau et dans la comédie La Porte à côté de Fabrice Roger Lacan mise en scène par Danielle Fichaud de 2022 à 2024.

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69