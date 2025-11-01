COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – LE VOX – BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS – LE VOX – BOURG EN BRESSE Bourg En Bresse samedi 7 novembre 2026.

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS Début : 2026-11-07 à 17:00. Tarif : – euros.

Une comédie irrésistiblement farfelue sur les rendez vous amoureux et les gaffes à éviter à tout âge !Quand on a plus de 50 ans, séduire, c’est comme remonter sur un vélo… sauf qu’on a oublié comment pédaler !Plongez dans l’univers excentrique de célibataires quinquagénaires qui, désireux de raviver leur vie amoureuse, se tournent vers des conseillers en séduction farfelus.Leurs efforts, aussi maladroits qu’amusants, les entraînent dans une série de rencontres rocambolesques et de situations hilarantes.Qu’il s’agisse de premières rencontres dans des lieux inattendus ou de quiproquos désopilants, chaque aventure révèle que l’amour et la séduction ne connaissent pas d’âge.Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie…

LE VOX – BOURG EN BRESSE 11 RUE PAUL PIODA 01000 Bourg En Bresse 01