Comment draguer après 50 ans Comédie de Limoges Limoges

Comment draguer après 50 ans

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-23

Une comédie à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où tout peut basculer sur un malentendu ! Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants et des situations plus loufoques les unes que les autres. Des coachs perchés, des conseils foireux, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis. Parce qu’au fond, quand on lâche prise, c’est souvent là que le miracle arrive ! Avec énergie et fantaisie, 2 comédiens endossent 14 rôles dans un enchaînement de situations tendres, parfois absurdes qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit. Une comédie pétillante qui célèbre l’amour, les ratés… et le plaisir de recommencer, à tout âge. .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

