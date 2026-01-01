Comment draguer après 50 ans…ou sur un malentendu

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 24 – 24 – 26 EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Une comédie irrésistiblement farfelue sur les rendez-vous amoureux et les gaffes à éviter à tout âge ! Quand on a plus de 50 ans, séduire, c’est comme remonter sur un vélo… sauf qu’on a oublié comment pédaler !

Dans cette comédie à sketch, une bande de quinquagénaires en quête d’amour se tourne vers des coachs en séduction aussi farfelus qu’incompétents.

Résultat chaque conseil est une catastrophe, chaque rendez-vous un crash-test grandeur nature !

Mais qui a dit qu’il fallait un mode d’emploi pour séduire ? Entre faux pas, gaffes et conseils absurdes, ils découvriront que l’amour, c’est avant tout savoir rire de ses ratés. Parce que coach ou pas, l’amour finit toujours par triompher… enfin, presque !

Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie…

Comédie tout public Durée 1h15

Avec Séverine Warneys et Frédéric Sandeau 24 .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Léo is a curious, mischievous little boy. Ever since he was a little boy, he’s dreamed of traveling the world, especially the seas. In his dreams, he becomes Barbenoire, a fearless pirate who splits the ocean on his ship…

L’événement Comment draguer après 50 ans…ou sur un malentendu Châteauroux a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Châteauroux Berry Tourisme