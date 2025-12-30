COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS SALLE MOLIERE – LYON Lyon

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS Début : 2025-12-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Une comédie à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où tout peut basculer sur un malentendu !Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants et des situations plus loufoques les unes que les autres.Des coachs perchés, des conseils foireux, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis.Parce qu’au fond, quand on lâche prise, c’est souvent là que le miracle arrive !Avec énergie et fantaisie, 2 comédiens endossent 14 rôles dans un enchaînement de situations tendres, parfois absurdes qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit. Une comédie pétillante qui célèbre l’amour, les ratés… et le plaisir de recommencer, à tout âge.

SALLE MOLIERE – LYON 20 QUAI BONDY 69005 Lyon 69