COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS THEATRE DE LA FOUCOTTE Nancy

COMMENT DRAGUER APRES 50 ANS Début : 2026-04-25 à 17:30. Tarif : – euros.

Une comédie irrésistiblement farfelue sur les rendez-vous amoureux et les gaffes à éviter à tout âge !Quand on a plus de 50 ans, séduire, c’est comme remonter sur un vélo… sauf qu’on a oublié comment pédaler !Dans cette comédie à sketch, une bande de quinquagénaires en quête d’amour se tourne vers des coachs en séduction aussi farfelus qu’incompétents. Résultat : chaque conseil est une catastrophe, chaque rendez-vous un crash-test grandeur nature !Mais qui a dit qu’il fallait un mode d’emploi pour séduire ? Entre faux pas, gaffes et conseils absurdes, ils découvriront que l’amour, c’est avant tout savoir rire de ses ratés. Parce que coach ou pas, l’amour finit toujours par triompher… Enfin, presque !Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie…Le saviez-vous ?Séverine et Frédéric ont fait plus de 30 millions de vues sur tous les réseaux sociaux avec le sketch Révélation Magique diffusé sur France 2 dans l’émission Bel et Bien en septembre 2024, vous l’avez vu ?- On a pu voir Séverine en 2024 sur France 3 dans le rôle principal de l’intrigue de l’épisode En Chiens de faïence de la série La Doc et le Véto .- Frédéric a été révélé dans les années 2000 par Philippe Bouvard à la télévision. On peut le retrouver dans le film de Nicolas Bedos La Belle Epoque où il incarne le serveur Jean-Claude aux côtés de Daniel Auteuil.

THEATRE DE LA FOUCOTTE 3 RUE DE LA FOUCOTTE 54000 Nancy 54