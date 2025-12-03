Comment draguer après 50 ans

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 20:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-03

Plongez dans l’univers excentrique de célibataires quinquagénaires qui, désireux de raviver leur vie amoureuse, se tournent vers des conseillers en séduction farfelus.



Leurs efforts, aussi maladroits qu’amusants, les entraînent dans une série de rencontres rocambolesques et de situations hilarantes. Qu’il s’agisse de premières rencontres dans des lieux inattendus ou de quiproquos désopilants, chaque aventure révèle que l’amour et la séduction ne connaissent pas d’âge.



Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie… .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Comment draguer après 50 ans Troyes a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne