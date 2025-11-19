COMMENT DRAGUER APRES 50ANS – CINEMA GERARD PHILIPPE Wittenheim

COMMENT DRAGUER APRES 50ANS Début : 2025-12-19 à 19:30. Tarif : – euros.

Quand l’amour et les maladresses se rencontrent ! Une comédie vive et joyeuse sur les rendez-vous amoureux et les faux-pas à éviter, peu importe l’âge ! Plongez dans l’univers excentrique de célibataires quinquagénaires qui, désireux de raviver leur vie amoureuse, se tournent en secret vers des conseillers en séduction. Leurs efforts, aussi maladroits qu’amusants, les entraînent dans une série de rencontres rocambolesques et de situations hilarantes. Qu’il s’agisse de premières rencontres dans des lieux inattendus ou de quiproquos désopilants, chaque aventure révèle que l’amour et la séduction ne connaissent pas d’âge. Avec une touche d’humour universel, cette comédie pétillante pleine de charme célèbre les surprises et les délices des rencontres, prouvant que l’amour reste un jeu irrésistible à tout moment de la vie…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CINEMA GERARD PHILIPPE RUE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 68270 Wittenheim 68