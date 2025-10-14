Comment éduquer sans crier ni punir ? Bibliothèque Drouot Paris

En partenariat avec la CAF, la Bibliothèque Drouot organise un groupe d’échange entre parents le mardi 14 octobre de 19h à 21h sur le thème de l’éducation bienveillante : comment éduquer sans crier ni punir ? Il sera animé par Sophie Platier.

Objectif : échanger entre parents avec l’éclairage d’un intervenant expert du domaine pour valoriser et renforcer les capacités éducatives des parents.

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr