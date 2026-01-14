Comment épouser un milliardaire 2 Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Comment épouser un milliardaire 2 Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier vendredi 6 mars 2026.
Comment épouser un milliardaire 2
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-06 20:00:00
Semaine des droits des femmes One woman show par Audrey Vernon
15 ans après Comment épouser un milliardaire, Audrey Vernon célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33è fortune mondiale) !
Audrey Vernon démystifie les ultra-riches avec humour et lucidité. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
