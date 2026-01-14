Comment épouser un milliardaire 2 Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Comment épouser un milliardaire 2

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Semaine des droits des femmes One woman show par Audrey Vernon

15 ans après Comment épouser un milliardaire, Audrey Vernon célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33è fortune mondiale) !

Audrey Vernon démystifie les ultra-riches avec humour et lucidité. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comment épouser un milliardaire 2

L’événement Comment épouser un milliardaire 2 Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-01-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)