Comment était-ce de vivre et de mourir à Trogir il y a 2000 ans ? découvertes de nouvelles recherches, Muzej grada Trogira, Grad Trogir

Comment était-ce de vivre et de mourir à Trogir il y a 2000 ans ? découvertes de nouvelles recherches Vendredi 12 juin, 19h30 Muzej grada Trogira Split-Dalmatia County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

COMMENT ÉTAIT-CE DE VIVRE ET DE MOURIR À TROGIR IL Y A 2000 ANS ? – DÉCOUVERTES DE NOUVELLES RECHERCHES (Lujana Paraman, Musée de la ville de Trogir ; Tomislav Jeroncic, Archead d.o.o.; Anna Osterholtz, Mississippi State University, États-Unis)

Un court ensemble de conférences apporte de nouvelles idées sur le cimetière de la ville de Tragurija et le peuple Trogir de l’âge romain enterré dessus. Outre les résultats des dernières recherches protectrices du cimetière de la ville menées dans le cadre de la rénovation du parc Garagnin-Fanfogna en 2025, les résultats de recherches et d’analyses interdisciplinaires (paléopathologiques, génétiques, chimiques) seront présentés. Plus de 150 individus découverts jusqu’à présent dans le cadre du projet à long terme villes des ancêtres – cimetières du Traguri romain en coopération avec le Musée de la ville de Trogir avec l’Université d’État du Mississippi et l’Institut d’anthropologie de Zagreb (projets métaux lourds : exposition au plomb rural et urbain pendant l’Empire romain (Fondation Wenner-Gren) et ANCITENROMANS. OS, isotopes et gènes : santé, nutrition et origine des anciens habitants de Croatie (HRZZ-IP-2022-10-8558). Les résultats fournissent un aperçu unique du mode de vie, de la santé et de la mortalité de Trogir de l’âge romain, de la mobilité de la population à cette époque, ainsi que de leurs coutumes funéraires et de leurs manières de deuil pour leurs proches.

Muzej grada Trogira Gradska vrata 4, 21220 Trogir Grad Trogir 21219 Trogir Split-Dalmatia County 385 21 796046 https://muzej-grada-trogira.hr/

VENDREDI, 12. 06. 2026. 19 :30 – 21 :00 Conférence Comment était-ce de vivre et de mourir à Trogir il y a 2000 ans ? – Découvertes de nouvelles recherches (Galerie Cate Dujshin Ribar Musée de la vi

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