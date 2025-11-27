COMMENT FAIRE DISPARAITRE SON EX – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble
COMMENT FAIRE DISPARAITRE SON EX Début : 2026-01-20 à 20:00. Tarif : – euros.
Un show survitaminé, mêlant stand up, improvisation, magie, actualité et nostalgie !Tony nous explique comment faire pour oublier son ex, comment se faire larguer, comment passer un entretien, comment réagir au volant, comment faire de la magie… Comment faire disparaître son ex ! Après 5 années avec son spectacle One man Dog , retrouvez Tony Atlaoui pour une nouvelle heure de rire ! Vu dans On n’demande qu’à en Rire sur France 2, et élu Coup de coeur du Jamel Comedy Club au Marrakech du Rire.
COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38