COMMENT FAIRE DISPARAITRE SON EX – PELOUSSE PARADISE Ales

COMMENT FAIRE DISPARAITRE SON EX Début : 2025-11-28 à 19:00. Tarif : – euros.

Un show survitaminé à ne pas manquer !Entre stand-up, improvisation, magie, nostalgie et actualité, Tony Atlaloui vous embarque dans un one-man-show drôle, vif et terriblement humain. Il vous explique – avec beaucoup d’autodérision et une bonne dose de folie – comment oublier son ex, se faire larguer avec panache, réussir un entretien, gérer ses nerfs au volant… et même faire de la magie !Un spectacle complet, interactif et drôle, où le public participe, rit et en redemande. La promesse d’une soirée aussi thérapeutique que hilarante.Coup de cœur du Jamel Comedy Club et du Marrakech du Rire, Tony est aussi vainqueur du Battle du Rire et parrain de l’association Destin de femmes.

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30