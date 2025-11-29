COMMENT FAIRE DISPARAITRE SON EX – PELOUSSE PARADISE Ales

MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE Début : 2027-04-04 à 14:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : MADAGASCARPlongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectaclemusical dynamique. Les personnages bien-aimés – Alex le lion, Marty le zèbre,Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame – prennent vie dans une série de scènesvibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquentpour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de momentsmémorables.Réservation PMR : celia@sudconcerts.net

PASINO PARTOUCHE LA GRANDE MOTTE 335 ALLEE DES PARCS 34280 La Grande Motte 34