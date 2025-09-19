COMMENT FAIRE EVOLUER LE CENTRE VILLE DE DEMAIN ? Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

COMMENT FAIRE EVOLUER LE CENTRE VILLE DE DEMAIN ? Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni vendredi 19 septembre 2025.

COMMENT FAIRE EVOLUER LE CENTRE VILLE DE DEMAIN ? Vendredi 19 septembre, 08h30 Camp de la transportation

Places limitées à une classe, prévoir de l’eau

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T15:00:00

Durant le parcours de visite, Astrid Lenoir, chargée de mission NPNRU, accompagnée d’un médiateur du patrimoine, présentera les futurs aménagements du centre-ville de Saint-Laurent du Maroni. Cette rencontre mettra l’accent sur les usages des espaces publics, la place du végétal dans la ville, les enjeux climatiques de demain, la création de lieux de convivialité et d’échanges accessibles à toutes et tous, ainsi que sur le dialogue entre patrimoine bâti, nouveaux équipements – dont la future médiathèque – et cadre de vie. Une occasion de découvrir comment la ville repense son centre pour favoriser culture, rencontre et vivre-ensemble.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane

Ville de Saint-Laurent du Maroni