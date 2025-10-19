COMMENT FAIT-ON DU VIN ? Saint-Saturnin-de-Lucian

COMMENT FAIT-ON DU VIN ? Saint-Saturnin-de-Lucian dimanche 19 octobre 2025.

COMMENT FAIT-ON DU VIN ?

22 Rue Portail Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Tarif : – – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

En partenariat avec les Terrasses du Larzac, l’École des Vins du Languedoc vous propose un atelier immersif au domaine Virgile Joly “Comment fait-on du vin ?”. Aux côtés de Mathieu Chastaing, formateur à l’École des Vins du Languedoc, et des vignerons, découvrez toutes les étapes de la vigne à la bouteille et percez les secrets de l’élaboration des différents types de vins.

.

22 Rue Portail Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie

English :

In partnership with Les Terrasses du Larzac, the École des Vins du Languedoc offers an immersive workshop at the Virgile Joly estate: « How wine is made ». Alongside Mathieu Chastaing, a trainer at the École des Vins du Languedoc, and the winemakers, discover all the stages from vine to bottle, and discover the secrets of making different types of wine.

German :

In Zusammenarbeit mit den Terrasses du Larzac bietet Ihnen die École des Vins du Languedoc einen immersiven Workshop auf dem Weingut Virgile Joly an: Wie macht man Wein? Entdecken Sie an der Seite von Mathieu Chastaing, Ausbilder an der École des Vins du Languedoc, und den Winzern alle Etappen von der Rebe bis zur Flasche und lüften Sie die Geheimnisse der Herstellung der verschiedenen Weinsorten.

Italiano :

In collaborazione con Les Terrasses du Larzac, l’École des Vins du Languedoc propone un workshop immersivo presso la tenuta Virgile Joly: « Come nasce il vino ». Insieme a Mathieu Chastaing, istruttore dell’École des Vins du Languedoc, e ai viticoltori, scoprirete tutte le fasi dalla vite alla bottiglia e i segreti della produzione di diversi tipi di vino.

Espanol :

En colaboración con Les Terrasses du Larzac, la École des Vins du Languedoc propone un taller de inmersión en la finca Virgile Joly: « Cómo se hace el vino ». Junto a Mathieu Chastaing, formador de la École des Vins du Languedoc, y los viticultores, descubra todas las etapas que van de la vid a la botella y descubra los secretos de la elaboración de los diferentes tipos de vino.

L’événement COMMENT FAIT-ON DU VIN ? Saint-Saturnin-de-Lucian a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 PAYS COEUR D’HERAULT