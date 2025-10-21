Comment financer son projet de création d’entreprise ? RD 906 Fleurville
Comment financer son projet de création d’entreprise ?
RD 906 La Croisée Coworking Fleurville Saône-et-Loire
Début : 2025-10-21 08:30:00
fin : 2025-10-21 10:00:00
2025-10-21
Vous avez une idée, un projet, une ambition… mais vous vous demandez comment le financer concrètement ? Rejoignez-nous le 21 octobre 2025, de 8h30 à 10h00, à La Croisée Coworking pour un atelier essentiel dédié à tous les porteurs de projet. Cet événement vous permettra de découvrir les différentes pistes de financement (aides publiques, prêts, investisseurs, etc.), d’identifier celles qui correspondent le mieux à votre situation, et d’acquérir les clés pour monter un dossier solide et convaincant.
Cet atelier s’adresse aussi bien aux créateurs d’entreprise novices qu’à ceux qui cherchent à affiner leur stratégie de financement. Venez échanger, poser vos questions et repartir avec des outils pratiques pour donner vie à votre projet sur des bases financières réalistes et adaptées. .
RD 906 La Croisée Coworking Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 economie@ccmt71.fr
