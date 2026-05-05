Comment former vos équipes aux métiers du numérique avec l’Université de Rennes (Webinaire) Jeudi 21 mai, 13h30

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T13:30:00+02:00 – 2026-05-21T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T13:30:00+02:00 – 2026-05-21T14:00:00+02:00

Le numérique transforme en profondeur les organisations. Face à ces mutations, la formation de vos équipes est un levier stratégique à ne pas différer.

Forte de son expertise en recherche et en innovation, l’Université de Rennes a développé une offre de formation continue pour le numérique spécifiquement pensée pour répondre aux besoins des entreprises.

Le 21 mai prochain, nous vous proposons 20 minutes pour explorer nos programmes courts dans les domaines suivants :

– Intelligence Artificielle & Data Science,

– Télécommunications & Réseaux,

– Ingénierie logicielle & IoT

Ces formations sont conçues par nos enseignants-chercheurs, ancrées dans les réalités du terrain et adaptées aux contraintes opérationnelles de votre structure. Éligibles aux financements OPCO, elles s’inscrivent dans une démarche de développement des compétences accessible à toutes les tailles d’entreprise.

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir le lien : Inscription

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Présentation de la formation continue en « numérique » à l’Université de Rennes Formation Formation continue