Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Plainpalais), Bibliothèque des Minoteries, Genève

Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Plainpalais) Mardi 28 avril, 14h00 Bibliothèque des Minoteries

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00

Personne ne se souvient de Genève sans mouettes. Ni du temps où des mammouths erraient sur les falaises de Saint-Jean. Ni de l’ère où Genève était sous les tropiques et où le Salève n’existait pas… «Hypercity – Histoire(s) et imaginaires urbains de Genève», réservoir de podcasts des Bibliothèques municipales, raconte comment notre ville a façonné son environnement naturel… et vice-versa.

Bibliothèque des Minoteries Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A8bf8e880-860a-4b58-bb61-8933abab3bfc&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-minoteries/

Une navigation entre l’histoire et les imaginaires urbains du quartier de Plainpalais, proposée par la plateforme hypercity.ch des Bibliothèques municipales

Bibliothèque de Genève