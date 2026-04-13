Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Plainpalais), Bibliothèque des Minoteries, Genève
Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Plainpalais), Bibliothèque des Minoteries, Genève mardi 28 avril 2026.
Comment Genève a inventé son environnement, et vice-versa (spécial Plainpalais) Mardi 28 avril, 14h00 Bibliothèque des Minoteries
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00
Personne ne se souvient de Genève sans mouettes. Ni du temps où des mammouths erraient sur les falaises de Saint-Jean. Ni de l’ère où Genève était sous les tropiques et où le Salève n’existait pas… «Hypercity – Histoire(s) et imaginaires urbains de Genève», réservoir de podcasts des Bibliothèques municipales, raconte comment notre ville a façonné son environnement naturel… et vice-versa.
Bibliothèque des Minoteries Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A8bf8e880-860a-4b58-bb61-8933abab3bfc&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-minoteries/
Une navigation entre l’histoire et les imaginaires urbains du quartier de Plainpalais, proposée par la plateforme hypercity.ch des Bibliothèques municipales
Bibliothèque de Genève
À voir aussi à Genève
- Chante avec…, Bibliothèque de la Cité, Genève 15 avril 2026
- Conférence du Master en ethnomusicologie | Marie Sonnette-Manouguian, MEG, Genève 15 avril 2026
- VideoDatabase – 4e Carte blanche : Marie Jeanson et Denis Schuler, Festival Archipel, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève 15 avril 2026
- ALBOROSIE & SHENGEN CLAN, Alhambra, Genève 15 avril 2026
- Atelier du Management Durable de Genève, Maison de l’Avenir, Genève 16 avril 2026