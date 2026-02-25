COMMENT IMAGINER UNE AFFICHE INCLUSIVE ? / FESTIVAL NOS FUTURS Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Dimanche 29 mars, 14h00

En novembre 2025, Les Tombées de la Nuit organisaient la seconde édition d’un hackathon dédié au design graphique et à l’accessibilité, aux côtés des Champs Libres et de Sciences Po Rennes. Pendant cinq jours, des étudiants d’écoles d’art et des personnes en situation de handicap se sont réunis pour concevoir l’identité visuelle du prochain festival Nos Futurs.

Ce marathon créatif a permis d’aborder les enjeux d’accessibilité liés à la création d’outils de communication, de bousculer les pratiques des futurs professionnels de l’image, de croiser les sensibilités et d’imaginer ensemble des solutions pour lutter contre les inégalités d’accès à la culture.

Dimanche 29 mars, à l’occasion du festival Nos Futurs, les équipes ayant participé au hackathon partageront leur expérience avec le public et présenteront une exposition de leurs travaux dans le hall des Champs Libres.

_**> Exposition des travaux : de 14h à 19h • Accès libre**_

Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000



