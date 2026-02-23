Comment imaginer une affiche inclusive ? Hall Rennes 27 – 29 mars Ille-et-Vilaine

En octobre 2025 un hackathon s’est tenu à l’**école du Théâtre National de Bretagne**, avec pour objectif de créer la communication d**e Nos Futurs** la plus access

Cet événement a rassemblé des étudiants et étudiantes en design graphique ainsi que des personnes en situation de handicap. De cet événement est née l’affiche du festival Nos Futurs 2026, mais également de nombreuses autres propositions exposées durant le festival.

Ces affiches ont été réalisées par des élèves en école d’art – **DN MADE et** **DSAA du lycée Bréquigny**, **LISAA**, **EESAB**, et des personnes concernées par la communication accessible – **Le Foyer André Breton**, **Le temps du regard**, **L’Añvol**, **Le Groupe d’Entraide Mutuelle Laouen**.

​Le défi a été organisé par **Les Tombées de la Nuit** et **Nos Futurs** – **Les Champs Libres et Sciences Po Rennes**, accompagnés par **Pollen Studio**, **Ideographik** et **le collectif Rond-Point**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



