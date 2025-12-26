COMMENT J’AI MANGÉ MON COEUR ?, Gignac

COMMENT J’AI MANGÉ MON COEUR ?

22 place du jeu de ballon, Gignac Gignac Hérault

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Festival des Mots Parleurs

Entre humour noir, poésie et fragilité, les tourments d’un homme en quête de sens face à la disparition de l’amour.

Comment j’ai mangé mon cœur est un récit musical, un traité à l’usage des cœurs brisés. Anaïs Assémat (accompagnée à la

guitare électrique et au cajon par Maëlle Robardet) lit le texte de Damien Dutrait, mêlant lecture, poésie et musique dans une

expérience intime et universelle.

Le spectacle plonge dans les rouages ​​du coeur post-rupture, entre douleur, nostalgie et tentatives de rationalisation.

En 45 minutes, le spectateur est entraîné dans un voyage où les souvenirs d’amour se mêlent aux sons et aux vibrations musicales.

Une création délicate qui célèbre la résilience

du cœur et la beauté de la fragilité humaine. .

Festival des Mots Parleurs

