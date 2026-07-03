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COMMENT JE SUIS DEVENU STUPIDE, Département du Loiret,

jeudi 1 janvier 2032 · Département du Loiret

COMMENT JE SUIS DEVENU STUPIDE, Département du Loiret,

Informations pratiques

Début
jeudi 1 janvier 2032
Fin
jeudi 1 janvier 2032
Lieu
Département du Loiret
Adresse
Loiret
Département
Loiret

COMMENT JE SUIS DEVENU STUPIDE Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00
Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Vous êtes-vous déjà levé un matin en vous demandant quelle était votre place dans ce monde ?
Pour Antoine, c’est l’heure du bilan.
Convaincu que son intelligence lui gâche l’existence, ce jeune homme hors norme décide de devenir stupide.
Seulement voilà, ne devient pas stupide qui veut !

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Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Manon SÉNAL