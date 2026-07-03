COMMENT JE SUIS DEVENU STUPIDE, Département du Loiret,

Informations pratiques

COMMENT JE SUIS DEVENU STUPIDE Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Vous êtes-vous déjà levé un matin en vous demandant quelle était votre place dans ce monde ?

Pour Antoine, c’est l’heure du bilan.

Convaincu que son intelligence lui gâche l’existence, ce jeune homme hors norme décide de devenir stupide.

Seulement voilà, ne devient pas stupide qui veut !

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Manon SÉNAL