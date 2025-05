Comment la bande dessinée a découvert le paysage ? – Chartres, 25 mai 2025 15:00, Chartres.

Comment la bande dessinée a découvert le paysage ?

Dimanche 2025-05-25 15:00:00

2025-05-25

Thierry Groensteen, le commissaire scientifique de l’exposition Petites cases… Grands espaces ! Le paysage dans la BD , propose un retour historique sur la bande dessinée d’hier et les formes qu’y prenait l’évocation de la nature.

Il montre ensuite, à travers l’œuvre de nombreux artistes (les uns présents dans l’exposition, d’autres pas), comment le paysage est devenu un sujet à part entière dans la bande dessinée contemporaine. 5 .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Thierry Groensteen, scientific curator of the exhibition « Petites cases? Big spaces! Landscape in comics » exhibition, takes a look back at the history of comics and the ways in which nature was evoked.

German :

Thierry Groensteen, der wissenschaftliche Kurator der Ausstellung « Petites cases? Grands espaces ! Die Landschaft im Comic », bietet einen historischen Rückblick auf die Comics von gestern und die Formen, in denen die Natur beschworen wurde.

Italiano :

Thierry Groensteen, curatore scientifico della mostra « Petites cases? Grandi spazi! Il paesaggio nei fumetti », ripercorre la storia dei fumetti del passato e i modi in cui la natura è stata evocata.

Espanol :

Thierry Groensteen, comisario científico de la exposición « ¿Pequeñas cajas? ¡Grandes espacios! El paisaje en el cómic », repasa la historia del cómic en el pasado y las formas de evocar la naturaleza.

